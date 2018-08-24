На півночі Алжиру спалахнула епідемія холери
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Алжиру в четвер заявило, що на півночі країни спалахнула епідемія холери, підтверджений 41 випадок зараження, одна людина померла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
У відомстві повідомили, що захворювання виявлено в столиці країни і низці сусідніх провінцій. Центр по контролю захворювань проводить розслідування причин епідемії. Половина випадків зараження холерою була зафіксована в провінції Бліда, де 46-річний чоловік помер від цієї інфекції.
Алжирський уряд закликав місцевих жителів приділяти увагу безпеці продуктів харчування і питної води і негайно звертатися до лікарів за допомогою при нездужанні.
Нагадаємо, в Нігерії холера продовжує забирати життя.