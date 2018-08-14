На северо-востоке Китая более 15 человек заболели сибирской язвой

66, контактировавших с заболевшими, жителей региона помещены в карантин.



Вспышка произошла в деревне Шэнлицунь в районе Тунляо: с 7 августа от сибирской язвы там погибли по меньшей мере девять коров.

В настоящее время шесть пациентов находятся на лечении в городе Чанчунь и еще десять в инфекционном отделении больницы города Тунляо.

Напомним, в Барун-Хемчикском районе Тувы после госпитализации двух молодых людей с подозрениям на сибирскую язву ввели карантин.

В связи с этим администрация района временно запретила забой скота, продажу мяса на ярмарках, а также ввела запрет на передвижение скота.

Республиканский Минздрав начал ревакцинацию в районе.