На северо-востоке Китая более 15 человек заболели сибирской язвой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В районе Внутренняя Монголия на северо-востоке Китая за сутки возросло количество заболевших кожной формой сибирской язвы с 8 до 16 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sina.
66, контактировавших с заболевшими, жителей региона помещены в карантин.
Вспышка произошла в деревне Шэнлицунь в районе Тунляо: с 7 августа от сибирской язвы там погибли по меньшей мере девять коров.
В настоящее время шесть пациентов находятся на лечении в городе Чанчунь и еще десять в инфекционном отделении больницы города Тунляо.
Напомним, в Барун-Хемчикском районе Тувы после госпитализации двух молодых людей с подозрениям на сибирскую язву ввели карантин.
В связи с этим администрация района временно запретила забой скота, продажу мяса на ярмарках, а также ввела запрет на передвижение скота.
Республиканский Минздрав начал ревакцинацию в районе.