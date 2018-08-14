На північному сході Китаю понад 15 осіб захворіли на сибірку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В районі Внутрішня Монголія на північному сході Китаю за добу зросла кількість хворих шкірною формою сибірської виразки з 8 до 16 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sina.
66 жителів регіону, які контактували з хворими, поміщені в карантин.
Спалах стався в селі Шенліцунь в районі Тунляо: з 7 серпня від сибірської виразки там загинули щонайменше дев'ять корів.
В даний час шість пацієнтів знаходяться на лікуванні в місті Чанчунь і ще десять в інфекційному відділенні лікарні міста Тунляо.
Нагадаємо, в Барун-Хемчикського районі Туви після госпіталізації двох молодих людей з підозрами на сибірську виразку ввели карантин.
У зв'язку з цим адміністрація району тимчасово заборонила забій худоби, продаж м'яса на ярмарках, а також ввела заборону на пересування худоби.
Республіканський МОЗ почав ревакцинацію в районі.