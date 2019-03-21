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На юге Ирана произошло землетрясение

Киев • УНН

 • 8293 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня утром в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). 

На юге Ирана произошло землетрясение

Согласно сообщению, в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера. По сведениям сейсмологов, подземные толчки произошли в 10:03 по Гринвичу (08:03 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 55 киллометрах на север от иранского города Киш и залегал на глубине 10 км.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщал УНН, три человека получили легкие ранения в результате сильного землетрясения на юго-западе Турции. 

Напомним, сегодня утром на ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение магнитудой 2,8 балла по шкале Рихтера. 

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