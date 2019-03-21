На юге Ирана произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня утром в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно сообщению, в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера. По сведениям сейсмологов, подземные толчки произошли в 10:03 по Гринвичу (08:03 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 55 киллометрах на север от иранского города Киш и залегал на глубине 10 км.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Как сообщал УНН, три человека получили легкие ранения в результате сильного землетрясения на юго-западе Турции.
Напомним, сегодня утром на ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение магнитудой 2,8 балла по шкале Рихтера.