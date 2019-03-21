На півдні Ірану стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні вранці у південній частині Ірану стався землетрус магнітудою 4,6 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
Згідно з повідомленням, в південній частині Ірану стався землетрус магнітудою 4,6 бала за шкалою Ріхтера. За відомостями сейсмологів, підземні поштовхи сталися о 10:03 за Гринвічем (08:03 За київським часом). Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 55 киллометрів на північ від іранського міста Кіш і залягав на глибині 10 км.
Відомостей про жертви і руйнування не надходило.
Як повідомляв УНН, три людини отримали легкі поранення в результаті сильного землетрусу на південному заході Туреччини.
Нагадаємо, сьогодні вранці на ядерному полігоні КНДР стався землетрус магнітудою 2,8 бала за шкалою Ріхтера.