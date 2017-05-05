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На Южном мостовом переходе в Киеве ограничат движение транспорта

Киев • УНН

 • 16168 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Из-за работ по пещаноструйной очистке и окраске перильного ограждения, с 10 мая по 31 июля на Южном мостовом переходе в столице возможны незначительные ограничения движения транспорта. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

На Южном мостовом переходе в Киеве ограничат движение транспорта

"С 10 мая по 31 июля в связи с выполнением работ по пещаноструйной очистке и окраске перильного ограждения на Южном мостовом переходе возможны незначительные ограничения движения транспорта в первой полосе движения", - говорится в сообщении.

Об этом предупредила коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Как сообщал УНН 4 мая, 5 и 6 мая ограничат движение транспорта на Одесской площади в Киеве.

Также в Киеве на мосту Метро ограничат движение.

Ранее сообщалось, что на перекрестке Богатырской и Луговой в Киеве ограничат движение транспорта.

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