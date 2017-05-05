На Південному мостовому переході у Києві обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Через роботи з піщаноструменевого очищення та фарбування перильної огорожі, з 10 травня до 31 липня на Південному мостовому переході у столиці можливі незначні обмеження руху транспорту. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"З 10 травня до 31 липня в зв’язку з виконанням робіт із піщаноструменевого очищення та фарбування перильної огорожі на Південному мостовому переході можливі незначні обмеження руху транспорту в першій смузі руху", - йдеться у повідомленні.
Про це попередила комунальна корпорація "Київавтодор".
Як повідомляв УНН 4 травня, 5 та 6 травня обмежать рух транспорту на Одеській площі в Києві.
Також у Києві на мосту Метро обмежать рух.
Раніше повідомлялося, що на перехресті Богатирської та Лугової у Києві обмежать рух транспорту.