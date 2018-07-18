На Южном мосту почти на три недели ограничат движение

“С 19 июля 2018 года до 7 августа 2018 года в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта”, — говорится в сообщении.

Движение транспорта будет ограничено на следующих участках:



на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе во второй полосе движения;



на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со стороны Надднепрянского шоссе в первой полосе движения.



Корпорация “Киевавтодор” просит извинения за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.

Напомним, на время святування 1030 лет Крещения Руси-Украины в Киеве перекроют ряд улиц.

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