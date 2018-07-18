На Южном мосту почти на три недели ограничат движение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. На Южном мостовом переходе в Киеве в связи с капитальным ремонтом деформационных швов с 19 июля по 7 августа временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на КК “Киевавтодор”, передает УНН.
“С 19 июля 2018 года до 7 августа 2018 года в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта”, — говорится в сообщении.
Движение транспорта будет ограничено на следующих участках:
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- на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе во второй полосе движения;
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- на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со стороны Надднепрянского шоссе в первой полосе движения.
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Корпорация “Киевавтодор” просит извинения за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.
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