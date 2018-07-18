На Південному мості майже на три тижні обмежать рух

“З 19 липня 2018 року до 7 серпня 2018 року у зв’язку з капітальним ремонтом деформаційних швів на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту”, — йдеться у повідомленні.

Рух транспорту буде обмежено на таких ділянках:



на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід зі Столичного шосе у другій смузі руху;



на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід із Наддніпрянського шосе у першій смузі руху.



Корпорація “Київавтодор” просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням ремонтних робіт.

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