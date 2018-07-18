На Південному мості майже на три тижні обмежать рух
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. На Південному мостовому переході у Києві у зв’язку з капітальним ремонтом деформаційних швів з 19 липня по 7 серпня тимчасово обмежать рух транспорту. Про це повідомила прес-служба КМДА з посиланням на КК “Київавтодор”, передає УНН.
“З 19 липня 2018 року до 7 серпня 2018 року у зв’язку з капітальним ремонтом деформаційних швів на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту”, — йдеться у повідомленні.
Рух транспорту буде обмежено на таких ділянках:
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- на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід зі Столичного шосе у другій смузі руху;
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- на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід із Наддніпрянського шосе у першій смузі руху.
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Корпорація “Київавтодор” просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням ремонтних робіт.
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