На южный Таиланд надвигается шторм: начата эвакуация

По его словам, 161 интурист и 16 сотрудников отелей были вывезены с островов Рача в двадцати с лишним километрах к юго-востоку от Пхукета патрульным судном "Наратхиват", базирующимся в соседней провинции Пхангнга, после сообщения о приливных волнах высотой 2-3 м.



Среди спасенных иностранцев китайцы и россияне.



Небольшим туристическим катерам настоятельно рекомендовано не выходить в море из-за сильных ветров и приливов во время муссонного сезона.



Напомним, в Тайланде из-за сильных дождей затопило 9 провинций.