На южный Таиланд надвигается шторм: начата эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Сегодня 177 человек, в том числе китайские и русские туристы, были эвакуированы из опасной зоны близ острова Пхукет на юге Таиланда. Об этом сообщил глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Сомнук Прэмпрамот, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По его словам, 161 интурист и 16 сотрудников отелей были вывезены с островов Рача в двадцати с лишним километрах к юго-востоку от Пхукета патрульным судном "Наратхиват", базирующимся в соседней провинции Пхангнга, после сообщения о приливных волнах высотой 2-3 м.
Среди спасенных иностранцев китайцы и россияне.
Небольшим туристическим катерам настоятельно рекомендовано не выходить в море из-за сильных ветров и приливов во время муссонного сезона.
Напомним, в Тайланде из-за сильных дождей затопило 9 провинций.