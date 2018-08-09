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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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На южный Таиланд надвигается шторм: начата эвакуация

Киев • УНН

 • 8351 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Сегодня 177 человек, в том числе китайские и русские туристы, были эвакуированы из опасной зоны близ острова Пхукет на юге Таиланда. Об этом сообщил глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Сомнук Прэмпрамот, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

На южный Таиланд надвигается шторм: начата эвакуация

По его словам, 161 интурист и 16 сотрудников отелей были вывезены с островов Рача в двадцати с лишним километрах к юго-востоку от Пхукета патрульным судном "Наратхиват", базирующимся в соседней провинции Пхангнга, после сообщения о приливных волнах высотой 2-3 м.

Среди спасенных иностранцев китайцы и россияне.

Небольшим туристическим катерам настоятельно рекомендовано не выходить в море из-за сильных ветров и приливов во время муссонного сезона.

Напомним, в Тайланде из-за сильных дождей затопило 9 провинций.

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