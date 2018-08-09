На південний Таїланд насувається шторм: розпочато евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Сьогодні 177 осіб, в тому числі китайські і російські туристи, були евакуйовані з небезпечної зони поблизу острова Пхукет на півдні Таїланду. Про це повідомив глава третього регіонального командування ВМФ Таїланду віце-адмірал Сомнук Премпрамот, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За його словами, 161 інтурист і 16 співробітників готелів були вивезені з островів Рача в двадцяти з гаком кілометрів на південний схід від Пхукета патрульним судном "Наратхіват", що базується в сусідній провінції Пхангнга, після повідомлення про приливні хвилі заввишки 2-3 м.
Серед врятованих іноземців китайці і росіяни.
Невеликим туристичним катерам рекомендовано не виходити в море через сильні вітри і припливів під час мусонного сезону.
Нагадаємо, в Таїланді через сильні дощі затопило 9 провінцій.