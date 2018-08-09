На південний Таїланд насувається шторм: розпочато евакуацію

За його словами, 161 інтурист і 16 співробітників готелів були вивезені з островів Рача в двадцяти з гаком кілометрів на південний схід від Пхукета патрульним судном "Наратхіват", що базується в сусідній провінції Пхангнга, після повідомлення про приливні хвилі заввишки 2-3 м.



Серед врятованих іноземців китайці і росіяни.



Невеликим туристичним катерам рекомендовано не виходити в море через сильні вітри і припливів під час мусонного сезону.



Нагадаємо, в Таїланді через сильні дощі затопило 9 провінцій.