На период карантина государство планирует выплачивать ФЛПам помощь на детей

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Правительство разрабатывает механизм выплаты одному из родителей пособия по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума. Об этом Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в эфире программы "Право на владу", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.