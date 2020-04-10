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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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На период карантина государство планирует выплачивать ФЛПам помощь на детей

На период карантина государство планирует выплачивать ФЛПам помощь на детей

Киев  •  УНН

 • 15115 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Правительство разрабатывает механизм выплаты одному из родителей пособия по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума. Об этом Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в эфире программы "Право на владу", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Такую помощь предлагают предоставлять физическим лицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников, и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.

"Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск. Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного", - уточнила руководительница Министерства.

По словам Лазебной, такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями и состоянием экономики страны.
Она заверила, что правительство уже в ближайшее время примет решение о предоставлении такой помощи.

Напомним, что Минсоцполитики разработало алгоритм действий по поддержке семей с детьми и их защиты в условиях карантина.

Украинские Национальные Новости

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