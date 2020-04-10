На період карантину держава планує виплачувати ФОПам допомогу на дітей

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Уряд розробляє механізм виплати одному із батьків допомоги на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму. Про це Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми "Право на владу", передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства.