На період карантину держава планує виплачувати ФОПам допомогу на дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Уряд розробляє механізм виплати одному із батьків допомоги на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму. Про це Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми "Право на владу", передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства.
Таку допомогу пропонують надавати фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників, та які на період карантину призупинили свій бізнес та втратили прибуток.
"Є фізичні особи-підприємці та інші самозайняті, яким зараз дуже складно, але вони не хочуть припиняти підприємницьку діяльність і фактично пішли у неоплачувану відпустку. Такі особи не можуть прийти у центр зайнятості та отримати статус безробітного", – уточнила очільниця Міністерства.
За словами Лазебної, такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення залежно від ситуації з карантинними заходами та станом економіки країни.
Вона запевнила, що уряд уже найближчим часом ухвалить рішення про надання такої допомоги.
Нагадаємо, що Мінсоцполітики розробило алгоритм дій щодо підтримки сімей з дітьми та їхнього захисту в умовах карантину.