Мінсоцполітики розробило алгоритм дій щодо підтримки сімей з дітьми та їхнього захисту в умовах карантину

ukru
14:22 • 23812 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 104589 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 110840 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 120686 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 136128 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 132264 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 175012 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142756 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148765 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149007 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 120248 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 78704 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 64387 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 62772 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 61476 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 104572 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 110831 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 120676 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 136121 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 132258 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 9648 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 23259 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 58978 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109684 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 109948 перегляди
Актуальне
Мінсоцполітики розробило алгоритм дій щодо підтримки сімей з дітьми та їхнього захисту в умовах карантину

Мінсоцполітики розробило алгоритм дій щодо підтримки сімей з дітьми та їхнього захисту в умовах карантину

Київ • УНН

 • 18570 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У зв’язку із запровадженням в Україні активних карантинних заходів Міністерство соціальної політики розробило та надіслало обласним та Київській міській державним адміністраціям рекомендований алгоритм дій щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сімей з дітьми в умовах карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Так, через припинення відвідування закладів освіти та запровадження інших заходів, які передбачають цілодобове перебування дітей вдома, повідомляється, що зростає ризик незабезпечення першочергових потреб дітей (харчування, безпека, предмети гігієни, належний догляд, медична допомога), в першу чергу в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Зважаючи на обмежену мобільність працівників соціальної сфери та усього населення України та потребу у життєвій необхідності забезпечення виконання деяких повноважень і захисту прав дітей та соціальної підтримки сімей, у тому числі в онлайн режимі, Міністерством рекомендовано облдержадміністраціям організувати належним чином роботу відповідних установ:

департаментів освіти і науки, охорони здоров’я та соціального захисту населення для надання службам у справах дітей списків дітей, які цілодобово (понад три-чотири ночівлі на тиждень) перебували у закладах інституційного догляду та виховання та повернулися до своїх родин після запровадження карантину;

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні за минулу добу COVID-19 підтвердили у 8 дітей

працівників закладів інституційного догляду і виховання дітей для проведення моніторингу становища вищезазначених дітей у сім’ях і щотижневого інформування служб у справах дітей про його результати;

виконавчих органів міських, районних у містах рад, сільських селищних рад об’єднаних територіальних громад, сільських та селищних рад, що не об’єдналися, для мобілізації ресурсів, в тому числі бізнесу, волонтерів, громадських та релігійних організацій для соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та сімей, що належать до вразливих груп населення;

служб у справах дітей спільно із департаментами освіти і науки, охорони здоров’я, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для проведення моніторингу (у тому числі дистанційний) забезпечення прав дітей, які повернулися до сімей із закладів інституційного догляду та виховання, шляхом організації роботи фахівців із соціальної роботи та служб у справах дітей щодо:

- аналізу списків дітей та визначення сімей, в яких існує найбільший ймовірний ризик неналежного забезпечення потреб дітей та порушення їхніх прав;

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спрощення соціальної допомоги під час карантину: що передбачено

- спілкування (онлайн, телефоном) та консультацій з дитиною, її батьками, іншими законними представниками, особами, в сім’ї яких вона виховується, щодо стану забезпечення потреб дитини, наявних проблем у сім’ї, необхідної допомоги, відповідального ставлення батьків до виконання своїх обов’язків по догляду та вихованню дитини;

- визначення ймовірних ризиків для життя і здоров’я дитини та проведення, у разі необхідності, оцінки рівня її безпеки із залученням представників охорони здоров’я та Національної поліції України;

- соціальної підтримки сім’ї, у тому числі натуральної допомоги.

Також повідомляється, що Міністерством внесена рекомендація щодо забезпечення місцевими органами влади обов’язкової госпіталізації дітей, осіб, визнаних в установленому порядку недієздатними, що проживають спільно із законними представниками, яких було госпіталізовано у зв’язку із захворюванням на COVID-19, у разі неможливості їхнього тимчасового влаштування в сім’ї родичів, знайомих. Для цього в регіонах мають бути визначені заклади охорони здоров’я, до яких буде можливо влаштовувати таких дітей.

Нагадаємо, що ЮНЕСКО закликало подбати про захист інвалідів та малозабезпечених у боротьбі з COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$236.43
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,122.80
S&P 500
$5,701.35
Газ TTF
$43.35
Золото
$3,048.50
Ethereum
$2,003.73