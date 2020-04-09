Мінсоцполітики розробило алгоритм дій щодо підтримки сімей з дітьми та їхнього захисту в умовах карантину

Так, через припинення відвідування закладів освіти та запровадження інших заходів, які передбачають цілодобове перебування дітей вдома, повідомляється, що зростає ризик незабезпечення першочергових потреб дітей (харчування, безпека, предмети гігієни, належний догляд, медична допомога), в першу чергу в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Зважаючи на обмежену мобільність працівників соціальної сфери та усього населення України та потребу у життєвій необхідності забезпечення виконання деяких повноважень і захисту прав дітей та соціальної підтримки сімей, у тому числі в онлайн режимі, Міністерством рекомендовано облдержадміністраціям організувати належним чином роботу відповідних установ:

департаментів освіти і науки, охорони здоров’я та соціального захисту населення для надання службам у справах дітей списків дітей, які цілодобово (понад три-чотири ночівлі на тиждень) перебували у закладах інституційного догляду та виховання та повернулися до своїх родин після запровадження карантину;

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працівників закладів інституційного догляду і виховання дітей для проведення моніторингу становища вищезазначених дітей у сім’ях і щотижневого інформування служб у справах дітей про його результати;

виконавчих органів міських, районних у містах рад, сільських селищних рад об’єднаних територіальних громад, сільських та селищних рад, що не об’єдналися, для мобілізації ресурсів, в тому числі бізнесу, волонтерів, громадських та релігійних організацій для соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та сімей, що належать до вразливих груп населення;

служб у справах дітей спільно із департаментами освіти і науки, охорони здоров’я, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для проведення моніторингу (у тому числі дистанційний) забезпечення прав дітей, які повернулися до сімей із закладів інституційного догляду та виховання, шляхом організації роботи фахівців із соціальної роботи та служб у справах дітей щодо:

- аналізу списків дітей та визначення сімей, в яких існує найбільший ймовірний ризик неналежного забезпечення потреб дітей та порушення їхніх прав;

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- спілкування (онлайн, телефоном) та консультацій з дитиною, її батьками, іншими законними представниками, особами, в сім’ї яких вона виховується, щодо стану забезпечення потреб дитини, наявних проблем у сім’ї, необхідної допомоги, відповідального ставлення батьків до виконання своїх обов’язків по догляду та вихованню дитини;

- визначення ймовірних ризиків для життя і здоров’я дитини та проведення, у разі необхідності, оцінки рівня її безпеки із залученням представників охорони здоров’я та Національної поліції України;

- соціальної підтримки сім’ї, у тому числі натуральної допомоги.

Також повідомляється, що Міністерством внесена рекомендація щодо забезпечення місцевими органами влади обов’язкової госпіталізації дітей, осіб, визнаних в установленому порядку недієздатними, що проживають спільно із законними представниками, яких було госпіталізовано у зв’язку із захворюванням на COVID-19, у разі неможливості їхнього тимчасового влаштування в сім’ї родичів, знайомих. Для цього в регіонах мають бути визначені заклади охорони здоров’я, до яких буде можливо влаштовувати таких дітей.

Нагадаємо, що ЮНЕСКО закликало подбати про захист інвалідів та малозабезпечених у боротьбі з COVID-19.