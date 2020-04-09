В Україні за минулу добу COVID-19 підтвердили у 8 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. За минулу добу, 8 квітня, в Україні підтвердили 224 нові випадки коронавірусної хвороби, з них - 8 дітей. Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"Протягом 8 квітня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я та обласних лабораторій, отримано 224 повідомлення про нові випадки, з них - 8 дітей. Загалом підтверджено 1892 випадки COVID-19, особи від 30 років складають 82%", - сказав Кузін.
Як повідомлялося в УНН раніше, на 9 годину 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 - летальні. При цьому 45 людей - одужали від коронавірусної хвороби.