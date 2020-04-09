В Украине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 8 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 8 апреля, в Украине подтвердили 224 новых случая коронавирусной болезни, из них - 8 детей. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"В течение 8 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторий, получено 224 уведомления о новых случаях, из них - 8 детей. В общем подтверждено 1892 случая COVID-19, лица от 30 лет складаеють 82%", - сказал Кузин.
Как сообщалось в УНН ранее, в 9:00 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальные. При этом 45 человек - выздоровели от коронавирусной болезни.