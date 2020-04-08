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Спрощення соціальної допомоги під час карантину: що передбачено

Спрощення соціальної допомоги під час карантину: що передбачено

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України 8 квітня схвалив постанову щодо спрощення надання державної соціальної допомоги під час карантину. Міністерство цифрової трансформації у Telegram-каналі пояснило, що саме передбачає відповідний документ, передає УНН.

Таким чином, документ передбачає наступне:

▪️ державна соціальна допомога, яку було призначено раніше, виплачуватиметься за повний місяць без звернення до держорганів;
▪️ строк звернення за призначенням державної допомоги продовжується на період карантину та 1 місяць після його завершення;
▪️ виплата державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, не зупиняється до закінчення карантину у разі пропущення ними строку переогляду.

Також зазначається, що відтепер орган соціального захисту населення проводить перерахунок виплаченої соціальної допомоги протягом місяця після закінчення карантину у випадку, якщо розмір отриманої допомоги був меншим, проводиться доплата різниці, або якщо не буде підтверджене право на отримання допомоги або розмір отриманої допомоги був більшим, стягується різниця (не більше 20% від суми) протягом місяця після завершення карантину.

Передбачено також, що заява та документи для призначення державної соціальної допомоги можна надсилати поштою.

У випадку, якщо змінюються обставини, які впливають на визначення права та розмір допомоги, необхідно проінформувати про це орган соціального захисту через пошту, електронне звернення або телефонний зв’язок, зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів схвалив низку рішень щодо соціальної підтримки людей під час карантину, введеного в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

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