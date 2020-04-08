Кабмін схвалив заходи з соціальної підтримки українців під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кабінет міністрів схвалив низку рішень щодо соціальної підтримки людей під час карантину, введеного в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі за підсумками ухвалення рішення, передає УНН.
"Уряд проголосував за низку рішень, спрямованих на соціальну підтримку людей під час карантинних заходів", - повідомив очільник уряду.
З його слів:
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- Виплати соціальної допомоги, які були призначені раніше, будуть продовжені на період карантину та 30 днів після цього без звернення особи до відповідних установ.
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- Отримувачам соціальної допомоги, які пропустили строк переогляду, виплати не будуть зупинятися до закінчення терміну дії карантину.
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- З 10 квітня цього року запроваджується інформаційна платформа "Допомога поруч" для надання підтримки та соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим незахищенним категоріям громадян з боку місцевої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.
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Нагадаємо, Шмигаль не виключив, що карантин в Україні продовжать до травня. Наразі він триває до 24 квітня.