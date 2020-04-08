Кабмин одобрил меры по социальной поддержке украинцев во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет министров одобрил ряд решений по социальной поддержке людей во время карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале по итогам принятия решения, передает УНН.
"Правительство проголосовало за ряд решений, направленных на социальную поддержку людей во время карантинных мероприятий", - сообщил глава правительства.
По его словам:
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- Выплаты социальной помощи, которые были назначены ранее, будут продлены на период карантина и 30 дней после этого без обращения лица в соответствующие учреждения.
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- Получателям социальной помощи, пропустившим срок пересмотра, выплаты не будут останавливаться до окончания срока действия карантина.
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- С 10 апреля этого года вводится информационная платформа "Помощь рядом" для оказания поддержки и социальных услуг гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью и другим незащищенным категориям граждан со стороны местной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.
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Напомним, Шмыгаль не исключил, что карантин в Украине продлят до мая. На данный момент он длится до 24 апреля.