Упрощение социальной помощи во время карантина: что предусмотрено

Таким образом, документ предусматривает следующее:

▪️ государственная социальная помощь, которая была назначена ранее, будет выплачиваться за полный месяц без обращения в госорганы;

▪️ срок обращения за назначением государственной помощи продлевается на период карантина и 1 месяц после его завершения;

▪️ выплата государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, не останавливается до окончания карантина в случае пропуска ими срока переосвидетельствования.

Также отмечается, что отныне орган социальной защиты населения проводит перерасчет выплаченной социальной помощи в течение месяца после окончания карантина в случае, если размер полученной помощи был меньшим, производится доплата разницы, или если не будет подтверждено право на получение пособия или размер полученной помощи был больше, взимается разница (не более 20% от суммы) в течение месяца после завершения карантина.

Предусмотрено также, что заявление и документы для назначения государственной социальной помощи можно отправлять по почте.

В случае, если меняются обстоятельства, влияющие на определение права и размер помощи, необходимо проинформировать об этом орган социальной защиты по почте, электронным обращением или через телефонную связь, отметили в министерстве.

Напомним, сегодня Кабинет министров одобрил ряд решений по социальной поддержке людей во время карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.