Упрощение социальной помощи во время карантина: что предусмотрено
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины 8 апреля принял постановление об упрощении предоставления государственной социальной помощи во время карантина. Министерство цифровой трансформации в Telegram-канале пояснило, что именно подразумевает соответствующий документ, передает УНН.
Таким образом, документ предусматривает следующее:
▪️ государственная социальная помощь, которая была назначена ранее, будет выплачиваться за полный месяц без обращения в госорганы;
▪️ срок обращения за назначением государственной помощи продлевается на период карантина и 1 месяц после его завершения;
▪️ выплата государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, не останавливается до окончания карантина в случае пропуска ими срока переосвидетельствования.
Также отмечается, что отныне орган социальной защиты населения проводит перерасчет выплаченной социальной помощи в течение месяца после окончания карантина в случае, если размер полученной помощи был меньшим, производится доплата разницы, или если не будет подтверждено право на получение пособия или размер полученной помощи был больше, взимается разница (не более 20% от суммы) в течение месяца после завершения карантина.
Предусмотрено также, что заявление и документы для назначения государственной социальной помощи можно отправлять по почте.
В случае, если меняются обстоятельства, влияющие на определение права и размер помощи, необходимо проинформировать об этом орган социальной защиты по почте, электронным обращением или через телефонную связь, отметили в министерстве.
Напомним, сегодня Кабинет министров одобрил ряд решений по социальной поддержке людей во время карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.