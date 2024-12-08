На передовой противник продвинулся возле нескольких населенных пунктов-DeepState
Киев • УНН
Вражеские войска активизировали наступательные действия у Возрождения, Шевченко, Новотроицкого, Пушкиного, Сторожевого и Торецка.
Враг активизировал наступательные действия в нескольких населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает Deep State, передает УНН.
Детали
В Донецкой области вражеские подразделения продолжают наступательные действия, продвинувшись в нескольких ключевых направлениях. Террористы активизировались возле населенных пунктов Возрождение, Шевченко, Новотроицкое, Пушкино, Сторожевое и Торецк.
Напомним
По информации от Генштаба, на передовой произошло 182 боевых столкновения, противник нанес 24 авиационных удара, сбросив при этом 40 КАБ, 429 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 3000 обстрелов позиций наших войск.
Оккупанты захватили новые территории и усиливают наступление на востоке Украины - DeepState25 нояб. 2024, 03:10 • 103181 просмотр