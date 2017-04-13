На пасхальные праздники в Житомирской области будут работать 750 полицейских
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В период пасхальных праздников 750 полицейских будут охранять общественный порядок в Житомирской обл., сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области, передает УНН.
“Наиболее многочисленные религиозные службы состоятся в Житомире (около 16 000 участников), Житомирском (22 тыс.), Ружинском (15,5 тыс.), Хорошевский (13 тыс.), Новоград-Волынском (12 тыс.), Романовском (9 тыс.), Бердичевском (8 тыс.) и других районах. Публичную безопасность и правопорядок во время Пасхальных мероприятий будут обеспечивать около 750 полицейских и около 250 их общественных помощников”, — сообщили в полиции.
В общем уже с 14 апреля работники полиции будут работать в усиленном режиме несения службы.
Кроме того, в период пасхальных праздников в Житомире будут работать конные патрули.
Напомним, 12 апреля сообщал, что порядок на Пасху будут обеспечивать 25 тыс. Милиционеров .