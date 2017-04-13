На пасхальные праздники в Житомирской области будут работать 750 полицейских

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51988 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105077 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161760 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118998 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118071 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113396 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104854 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107226 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103710 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155112 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На пасхальные праздники в Житомирской области будут работать 750 полицейских

На пасхальные праздники в Житомирской области будут работать 750 полицейских

Киев  •  УНН

 • 8162 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В период пасхальных праздников 750 полицейских будут охранять общественный порядок в Житомирской обл., сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области, передает УНН.

“Наиболее многочисленные религиозные службы состоятся в Житомире (около 16 000 участников), Житомирском (22 тыс.), Ружинском (15,5 тыс.), Хорошевский (13 тыс.), Новоград-Волынском (12 тыс.), Романовском (9 тыс.), Бердичевском (8 тыс.) и других районах. Публичную безопасность и правопорядок во время Пасхальных мероприятий будут обеспечивать около 750 полицейских и около 250 их общественных помощников”, — сообщили в полиции.

В общем уже с 14 апреля работники полиции будут работать в усиленном режиме несения службы.
Кроме того, в период пасхальных праздников в Житомире будут работать конные патрули.

Напомним, 12 апреля сообщал, что порядок на Пасху будут обеспечивать 25 тыс. Милиционеров .

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