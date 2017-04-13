На пасхальні свята на Житомирщині працюватимуть 750 поліцейських
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 13 квітня. УНН. У період пасхальних свят 750 поліцейських охоронятимуть громадський порядок на Житомирщині, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.
“Найбільш чисельні релігійні відправи відбудуться у Житомирі (близько 16 тисяч учасників), Житомирському (22 тис.), Ружинському (15,5 тис.), Хорошівському (13 тис.), Новоград-Волинському (12 тис.), Романівському (9 тис.), Бердичівському (8 тис.) та інших районах. Публічну безпеку та правопорядок під час Великодніх заходів вартуватимуть близько 750 поліцейських та близько 250 їх громадських помічників.”, — повідомили у поліції.
Загалом з 14 квітня працівники поліції працюватимуть у посиленому варіанті несення служби.
Окрім того, на період великодніх свят у Житомирі працюватимуть кінні патрулі.
Нагадаємо, 12 квітня УНН повідомляв, що порядок на Великдень забезпечуватимуть 25 тис. правоохоронців.