На Пасхальные праздники границу пересекли почти 450 тыс. чел.

"Всего в период с 15 по 17 апреля сотрудниками Госпогранслужбы было оформлен пропуск через государственную границу почти 450 тыс. чел. и более 100 тыс. транспортных средств. В праздничный день - Пасху, на службу по охране государственной границы вышли около 9 тыс. пограничных нарядов", - говорится в сообщении.

Во время праздничных дней правоохранители усилили меры безопасности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах. Для реагирования в случае изменения обстановки, а также с целью локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска и на государственной границе пограничники обеспечивали круглосуточное дежурство ситуативных групп и активно взаимодействовали с представителями Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНН 16 апреля, около 9 тыс. пограничных нарядов вышли на службу на Пасху.