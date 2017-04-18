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На Пасхальні свята кордон перетнули майже 450 тис. осіб

На Пасхальні свята кордон перетнули майже 450 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Загалом у період з 15 по 17 квітня 2017 року державний кордон України перетнули майже 450 тис. осіб та понад 100 тис. транспортних засобів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

"Загалом у період з 15 по 17 квітня співробітниками Держприкордонслужби було оформлено пропуск через державний кордон майже 450 тисяч осіб та понад 100 тисяч транспортних засобів. У святковий день – Великдень, на службу з охорони державного кордону вийшло близько 9 тис. прикордонних нарядів", - йдеться у повідомленні.

Під час святкових днів правоохоронці посилили заходи безпеки на державному кордоні та в контрольованих прикордонних районах. Для реагування у випадку зміни обстановки, а також з метою локалізації конфліктних ситуацій у пунктах пропуску та на державному кордоні прикордонники забезпечували цілодобове чергування ситуативних груп та активно взаємодіяли з представниками Національної поліції, Національної гвардії України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНН 16 квітня, близько 9 тис. прикордонних нарядів вийшли на службу у Великдень.

Українські Національні Новини

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