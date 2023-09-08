На парламентском саммите G7 приняли декларацию в поддержку Украины

Детали

В декларации в очередной раз осуждается захватническая война россии против Украины. Также отмечается важность расследования совершенных преступлений и наказании виновных.

Руководители парламентов «Группы Семи» призвали россию немедленно, полностью и безусловно вывести свои силы и военную технику со всей международно признанной территории Украины.

Они выразили непоколебимую солидарность с украинским народом и поддержали инициативы своих правительств по усилению санкций против россии и Беларуси.

В то же время декларация осуждает выход российской федерации из Черноморской зерновой инициативы и призывает ее вернуться в нее, обеспечив экспорт украинского зерна из портов.

Также подписанты безответственную ядерную риторику россии и ее объявление о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси. И призвали вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины.

Напомним

Ранее сообщалось, что председатель парламента Украины, Руслан Стефанчук начал свой рабочий визит в столицу Японии, Токио, где будет участвовать в Парламентском саммите G7.