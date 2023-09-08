На парламентському саміті G7 ухвалили декларацію на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У межах робочого візиту до Японії голова Верховної Ради України взяв участь у Парламентському саміті «Групи Семи», за результатами якого лідери G7 ухвалили декларацію на підтримку України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.
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В декларації вкотре засуджується загарбницька війна росії проти України. Також наголошується на важливості розслідування скоєних злочинів і покаранні винних.
Очільники парламентів «Групи Семи» закликали росію негайно, повністю та безумовно вивести свої сили та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України.
Вони висловили непохитну солідарність з українським народом і підтримали ініціативи своїх урядів щодо посилення санкцій проти росії та білорусі.
Водночас декларація засуджує вихід російської федерації із Чорноморської зернової ініціативи й закликає її повернутися до неї, забезпечивши експорт українського зерна із портів.
Також підписанти безвідповідальну ядерну риторику росії та її оголошення про намір розмістити ядерну зброю у білорусі. Та закликали повернути Запорізьку АЕС під контроль України.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що голова парламенту України, Руслан Стефанчук розпочав свій робочий візит до столиці Японії, Токіо, де братиме участь у Парламентському саміті G7.