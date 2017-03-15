На парламентских выборах в Нидерландах явка выше, чем обычно

Согласно результатам опроса, проведенного компанией Ipsos, в 10.30 утра по местному времени отдали свои голоса 15% избирателей. В то же время на выборах в 2012 году проголосовали 13%.

Исследование Ipsos основывается на данных из 43 избирательных участков по всей территории Нидерландов.

Сообщается, что на 10 ч. утра избирательные участки в Гааге посетили 12% избирателей (в 2012 году - 11,3%), в Бреде явка была на уровне 12,9% (в 2012 году - 12,3%), в Дордрехте прогосовали 15,95% (на прошлых выборах - 10,1%).



До 11 ч. на острове Амеланд уже отдали свои голоса 35% избирателей.

Всего, по данным компании Gemeente Rotterdam, по состоянию на 13.15 (14.15 по Киеву) явка избирателей по всей стране составила 29,1%.

Как сообщал УНН, накануне парламентских выборов в Нидерландах праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию", которую возглавляет исполняющий обязанности главы правительства Марк Рютте, несколько увеличил свой отрыв от главного конкурента - правой "Партии за свободу" Геерт Вилдерса.