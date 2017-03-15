На парламентских выборах в Нидерландах явка выше, чем обычно

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125511 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184796 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134538 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127333 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119215 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106655 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107662 просмотра

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На парламентских выборах в Нидерландах явка выше, чем обычно

На парламентских выборах в Нидерландах явка выше, чем обычно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Явка людей на парламентских выборах в Нидерландах по состоянию на середину дня выше, чем это было на предыдущих выборах, и составляет более 29%, передает УНН со ссылкой на Netherlands Times.

Согласно результатам опроса, проведенного компанией Ipsos, в 10.30 утра по местному времени отдали свои голоса 15% избирателей. В то же время на выборах в 2012 году проголосовали 13%.

Исследование Ipsos основывается на данных из 43 избирательных участков по всей территории Нидерландов.

Сообщается, что на 10 ч. утра избирательные участки в Гааге посетили 12% избирателей (в 2012 году - 11,3%), в Бреде явка была на уровне 12,9% (в 2012 году - 12,3%), в Дордрехте прогосовали 15,95% (на прошлых выборах - 10,1%).

До 11 ч. на острове Амеланд уже отдали свои голоса 35% избирателей.

Всего, по данным компании Gemeente Rotterdam, по состоянию на 13.15 (14.15 по Киеву) явка избирателей по всей стране составила 29,1%.

Как сообщал УНН, накануне парламентских выборов в Нидерландах праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию", которую возглавляет исполняющий обязанности главы правительства Марк Рютте, несколько увеличил свой отрыв от главного конкурента - правой "Партии за свободу" Геерт Вилдерса.

Украинские Национальные Новости

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