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На парламентських виборах у Нідерландах явка вища, ніж зазвичай

На парламентських виборах у Нідерландах явка вища, ніж зазвичай

Київ • УНН

 • 9709 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Явка людей на парламентських виборах у Нідерландах станом на середину дня вища, ніж це було на попередніх виборах, і становить більше 29%, передає УНН з посиланням на Netherlands Times.

Згідно з результатами опитування, проведеного компанією Ipsos, до 10.30 ранку за місцевим часом віддали свої голоси 15% виборців. У той же час на виборах у 2012 році проголосували 13%.

Дослідження Ipsos грунтується на даних із 43 виборчих дільниць по всій території Нідерландів.

Повідомляється, що на 10 год. ранку виборчі дільниці в Гаазі відвідали 12% виборців (у 2012 році — 11,3%), у Бреді явка була на рівні 12,9% (у 2012 році — 12,3%), у Дордрехті прогосували 15,95% (на минулих виборах — 10,1%).

До 11 год. на острові Амеланд уже віддали свої голоси 35% виборців.

Загалом, за даними компанії Gemeente Rotterdam, станом на 13.15 (14.15 за Києвом) явка виборців по всій країні становила 29,1%.

Як повідомляв УНН, напередодні парламентських виборів у Нідерландах праволіберальна “Народна партія за свободу і демократію”, яку очолює виконувач обов’язків глави уряду Марк Рютте, дещо збільшила свій відрив від головного конкурента — правої “Партії за свободу” Геерта Вілдерса.

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