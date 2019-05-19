На параде вышиванок в Чехии призвали освободить украинских политзаключенных в РФ

"Парад вышиванок в центре Праги. Несколько сотен украинцев в вышиванках украсили центр старинной европейской столицы. И, конечно же, напоминаем о наших политических заключенных, которые остаются в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции украинцев поздравили с Днем вышиванки

Напомним, во Львове создали карту украинских вышиванок.