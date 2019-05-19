На параде вышиванок в Чехии призвали освободить украинских политзаключенных в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. На параде вышиванок в Чехии призвали освободить украинских политзаключенных в Российской Федерации. Об этом говорится на странице в Twitter Посольства Украины в Чешской Республике, передает УНН.
"Парад вышиванок в центре Праги. Несколько сотен украинцев в вышиванках украсили центр старинной европейской столицы. И, конечно же, напоминаем о наших политических заключенных, которые остаются в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.
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Напомним, во Львове создали карту украинских вышиванок.