На параді вишиванок у Чехії закликали звільнити українських політв’язнів в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. На параді вишиванок у Чехії закликали звільнити українських політв’язнів в Російській Федерації. Про це йдеться на сторінці у Twitter Посольства України у Чеській Республіці, передає УНН.
"Парад вишиванок у центрі Празі. Кілька сотень українців у вишиванках прикрасили центр старовинної європейської столиці. І, звичайно ж, нагадуємо про наших політичних в'язнів, що лишаються в російських в'язницях", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у Львові створили карту українських вишиванок.