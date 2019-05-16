У Львові створили карту українських вишиванок

Ініціативу, приурочену Дню вишиванки, організував Львівський осередок Української академії лідерства.

Як пояснила заступниця керівника Львівського осередку навчального закладу Олена Лазурко, створення пазлу з орнаментів вишиванок, приналежних областям країни, — це ідея студентів академії. Вони запропонували таким чином показати цілісну картину різноманітності вишивки, що об’єднує українців як націю. ʺЦе пазли 24 областей та Криму, які разом складають карту України. Студенти самі намалювали, порозрізали і розграфили їх орнаментами вишиванки. Зараз же ми запросили перехожих допомогти розмалювати ці візерунки кольоровими фарбами. Опісля — склали їх усіх в одну велику карту, розміром 2 на 4 метриʺ, — зазначила Олена Лазурко.

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За її словами, кожна область має певний притаманний елемент вишивки та візерунок, який пов’язують із нею: десь це — квіти, десь — геометричні фігури чи вишивка хрестиком, десь — вишивка гладдю. ʺМи досліджували місцеві орнаменти. І тепер на кожній частині пазлу з іншого боку є інформаційна довідка про конкретну область і ті візерунки, які вона представляєʺ, — додала вона.

До слова, цьогоріч День Вишиванки святкуємо 16 травня. Люди традиційно щороку у третій четвер травня одягають барвисті вишиванки, різноманітність яких по-справжньому вражає. Зберігаючи традиційні народні мотиви, сучасні вишиванки виглядають стильно та актуально. Це свято покликане популяризувати українську культуру і традиції.