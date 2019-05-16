Вишиванки відомих: як вбралися українські знаменитості
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Щороку у третій четвер травня в Україні святкують День вишиванки – у цей день українці традиційно вбираються у вишиті сорочки. Не втрачають можливості похизуватися яскравим вбранням й українські знаменитості. Підбірку найяскравіших фото в Instagram зібрав для вас УНН.
Так, українська співачка, переможниця Євробачення Джамала не лише вдягла яскраву червону вишиванку, але й зробила символічне фото на фоні українських хат.
"Сьогодні День вишиванки! Вітаю всіх!" - написала Джамала.
Співачка Ірина Федишин постала в образі справжньої української мавки – традиційну вишиванку доповнив величезний різнобарвний вінок, який прикрасив голову співачки.
"Вишиванка – це символ України. Зі святом", - написала Федишин.
Вирішила не обмежуватися одним образом українська акторка та телеведуча Ольга Сумська – вона обрала для себе одразу декілька традиційно вишитих суконь.
"Зі святом, друзі! Вишиванка – це розкіш!" - написала Сумська.
Вже завтра,16травня,на Поштовій площі #вишиванкаday з 8.00 до 10.00святкуємо разом ДЕНЬ ВИШИВАНКИ!Чекаємо вас з нетерпінням,друзі
Не забули про вишиванки і українські політики.
Новообраний Президент України Володимир Зеленський привітав усіх зі святом, опублікувавши фото в чорній вишитій сорочці.
"З Днем вишиванки! Вишиванку не забув, поголитися забув! Не забудьте всіх привітати", - написав Зеленський.
З ДНЕМ ВИШИВАНКИ )! Вишиванку не забув, поголитися забув! Не забудьте всіх привітати.
Не забув про вишиванку і чинний Президент України Петро Порошенко – він одягнув традиційну білу сорочку, вишиту червоними нитками.
"Допоки таємниці майстерності української вишивки з покоління в покоління матері передають своїм донькам – доти житиме Україна!" - написав Порошенко.
Допоки таємниці майстерності української вишивки з покоління в покоління матері передають своїм донькам – доти житиме Україна! У нашій вишитій сорочці радість і журба, надія та сила, які віддавна супроводжують кожного українця. Вдягнувши наш національний одяг, ми вкотре доводимо, що любов до України живе у наших серцях. По всьому світу сьогодні вишиванка – це незмінний та завжди сучасний символ України. #ДеньВишиванки