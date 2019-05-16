Вишиванки відомих: як вбралися українські знаменитості

КИЇВ. 16 травня. УНН. Щороку у третій четвер травня в Україні святкують День вишиванки – у цей день українці традиційно вбираються у вишиті сорочки. Не втрачають можливості похизуватися яскравим вбранням й українські знаменитості. Підбірку найяскравіших фото в Instagram зібрав для вас УНН.