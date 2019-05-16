Вышиванки известных: как нарядились украинские знаменитости

КИЕВ. 16 мая. УНН. Ежегодно в третий четверг мая в Украине празднуют День вышиванки - в этот день украинцы традиционно одеваются в вышитые рубашки. Не упускают возможности похвастаться ярким нарядом и украинские знаменитости. Подборку самых ярких фото в Instagram собрал для вас УНН.