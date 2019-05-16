Вышиванки известных: как нарядились украинские знаменитости
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Ежегодно в третий четверг мая в Украине празднуют День вышиванки - в этот день украинцы традиционно одеваются в вышитые рубашки. Не упускают возможности похвастаться ярким нарядом и украинские знаменитости. Подборку самых ярких фото в Instagram собрал для вас УНН.
Так, украинская певица, победительница Евровидения Джамала не только надела яркую красную вышиванку, но и сделала символическое фото на фоне украинских хат.
"Сегодня День вышиванки! Приветствую всех!" - написала Джамала.
Певица Ирина Федишин предстала в образе настоящей украинской нимфы - традиционную вышивку дополнил огромный разноцветный венок, который украсил голову певицы.
"Вышивка - это символ Украины. С праздником", - написала Федишин.
Вышивка -это символ Украины. С праздником !!! # иринафедишин
Решила не ограничиваться одним образом украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская - она выбрала для себя сразу несколько традиционно вышитых платьев.
"С праздником, друзья! Вышиванка - это роскошь!" - написала Сумская.
Уже завтра, 16мая, на Почтовой площади # вишиванкаday с 8.00 до 10.00святкуемо вместе ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ! Ждем вас с нетерпением, друзья
Не забыли о вышиванке и украинские политики.
Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с праздником, опубликовав фото в черной вышитой рубашке.
"С Днем вышиванки! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить", - написал Зеленский.
С ДНЕМ ВЫШИВАНКИ)! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить.
Не забыл о вышиванке и действующий Президент Украины Петр Порошенко - он одел традиционную белую рубашку, вышитую красными нитками.
"Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина!" - написал Порошенко.
Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой рубашке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинском. Надев наш национальный одежду, мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах. По всему миру сегодня вышиванка - это неизменный и всегда современный символ Украины. # ДеньВишиванкы