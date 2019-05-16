Вышиванки известных: как нарядились украинские знаменитости

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 72042 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 88380 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100105 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123923 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111865 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137937 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144676 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130151 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130210 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вышиванки известных: как нарядились украинские знаменитости

Вышиванки известных: как нарядились украинские знаменитости

Киев  •  УНН

 • 28965 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Ежегодно в третий четверг мая в Украине празднуют День вышиванки - в этот день украинцы традиционно одеваются в вышитые рубашки. Не упускают возможности похвастаться ярким нарядом и украинские знаменитости. Подборку самых ярких фото в Instagram собрал для вас УНН.

Так, украинская певица, победительница Евровидения Джамала не только надела яркую красную вышиванку, но и сделала символическое фото на фоне украинских хат.

"Сегодня День вышиванки! Приветствую всех!" - написала Джамала.

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Сегодня День вышиванки! Приветствую всех! ⠀ # деньвишиванкы

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Певица Ирина Федишин предстала в образе настоящей украинской нимфы - традиционную вышивку дополнил огромный разноцветный венок, который украсил голову певицы.

"Вышивка - это символ Украины. С праздником", - написала Федишин.

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Вышивка -это символ Украины. С праздником !!! # иринафедишин

Публикация от Ирина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Решила не ограничиваться одним образом украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская - она выбрала для себя сразу несколько традиционно вышитых платьев.

"С праздником, друзья! Вышиванка - это роскошь!" - написала Сумская.

Не забыли о вышиванке и украинские политики.

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с праздником, опубликовав фото в черной вышитой рубашке.

"С Днем вышиванки! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить", - написал Зеленский.

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С ДНЕМ ВЫШИВАНКИ)! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Не забыл о вышиванке и действующий Президент Украины Петр Порошенко - он одел традиционную белую рубашку, вышитую красными нитками.

"Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина!" - написал Порошенко.

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Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой рубашке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинском. Надев наш национальный одежду, мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах. По всему миру сегодня вышиванка - это неизменный и всегда современный символ Украины. # ДеньВишиванкы

Публикация от Петр Порошенко (@poroshenkopetro)

Украинские Национальные Новости

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