Во Львове создали карту украинских вышиванок

Инициативу, приуроченную ко Дню вышиванки, организовал Львовский центр Украинской академии лидерства.

Как пояснила заместитель руководителя Львовского отделения учебного заведения Елена Лазурко, создание пазла с орнаментов вышивок, принадлежащих областям страны, - это идея студентов академии. Они предложили таким образом показать целостную картину разнообразия вышивки, что объединяет украинцев как нацию. "Это пазлы 24 областей и Крыма, которые вместе составляют карту Украины. Студенты сами нарисовали, разрезали и отметили их орнаментами вышиванки. Сейчас же мы пригласили прохожих помочь разрисовать эти узоры цветными красками. После - составили их всех в одну большую карту, размером 2 на 4 метри", - отметила Елена Лазурко.

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По ее словам, каждая область имеет определенный присущий элемент вышивки и узор, который связывают с ней: где-то это - цветы, где-то - геометрические фигуры или вышивка крестиком, где-то - вышивка гладью. "Мы исследовали местные орнаменты. И теперь на каждой части пазла с другой стороны есть информационная справка о конкретной области и тех узорах, которые она представляет", - добавила она.

К слову, в этом году День Вышиванки празднуем 16 мая. Люди традиционно ежегодно в третий четверг мая одевают красочные вышивки, разнообразие которых по-настоящему впечатляет. Сохраняя традиционные народные мотивы, современные вышиванки выглядят стильно и актуально. Этот праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.