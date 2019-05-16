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7 марта, 15:45 • 86634 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 99028 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123685 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111813 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137897 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144668 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130206 просмотра

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Во Львове создали карту украинских вышиванок

Во Львове создали карту украинских вышиванок

Киев  •  УНН

 • 37890 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Во Львове на площади Рынок состоялась акция по созданию огромной карты, которая показывает все разнообразие вышиванок Украины, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Инициативу, приуроченную ко Дню вышиванки, организовал Львовский центр Украинской академии лидерства.

Как пояснила заместитель руководителя Львовского отделения учебного заведения Елена Лазурко, создание пазла с орнаментов вышивок, принадлежащих областям страны, - это идея студентов академии. Они предложили таким образом показать целостную картину разнообразия вышивки, что объединяет украинцев как нацию. "Это пазлы 24 областей и Крыма, которые вместе составляют карту Украины. Студенты сами нарисовали, разрезали и отметили их орнаментами вышиванки. Сейчас же мы пригласили прохожих помочь разрисовать эти узоры цветными красками. После - составили их всех в одну большую карту, размером 2 на 4 метри", - отметила Елена Лазурко.

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По ее словам, каждая область имеет определенный присущий элемент вышивки и узор, который связывают с ней: где-то это - цветы, где-то - геометрические фигуры или вышивка крестиком, где-то - вышивка гладью. "Мы исследовали местные орнаменты. И теперь на каждой части пазла с другой стороны есть информационная справка о конкретной области и тех узорах, которые она представляет", - добавила она.

К слову, в этом году День Вышиванки празднуем 16 мая. Люди традиционно ежегодно в третий четверг мая одевают красочные вышивки, разнообразие которых по-настоящему впечатляет. Сохраняя традиционные народные мотивы, современные вышиванки выглядят стильно и актуально. Этот праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.

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