На Ореховском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ

На Ореховском направлении за минувшие сутки российские войска совершили 8 штурмов позиций ВСУ. Понеся потери, враг отошел на свои исходные позиции. Об этом в пятницу сообщили Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Осуществил 8 штурмов на Ореховском направлении, из которых 2 в районе Роботино, по 3 - в районах Малой Токмачки и Новодаровки - говорится в сообщении Сил обороны юга.

Кроме того, сообщается, что на левобережье Днепра враг смог на 2 штурма позиций ВСУ. Традиционно понеся потери, россияне отошли на свои исходные позиции.

Также отмечается, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов.

В свою очередь, Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Дополнение

Подводный ракетоноситель, который был выведен на боевое дежурство накануне массированной ракетно-дроновой атаки, вернулся в пункт базирования. Сейчас вражеских кораблей на просторах ни в Черном, ни в Азовском морях нет, добавили в Силах обороны юга.

Еще плюс 820 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага