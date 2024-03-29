Еще плюс 820 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 440 790 человек, 6922 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 440 790 (+820) человек,

танков - 6922 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 13264 (+27) ед,

артиллерийских систем - 10991 (+28) ед,

РСЗО - 1023 (+2) ед,

средства ППО - 735 (+6) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8656 (+56),

крылатые ракеты - 2022 (+5),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 14645 (+50) ед,

специальная техника - 1807 (+7).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений на передовой. В общем, враг нанес 16 ракетных и 131 авиационный удар, совершил 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб