На оккупированных территориях Херсонщины рашисты ввели "сухой закон" и вывезли весь алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. На временно захваченных территориях Херсонской области оккупанты ввели “сухой закон” и вывезли весь алкоголь из магазинов и ресторанов. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Детали
Сообщается, что на временно захваченных территориях Херсона ухудшается морально-психологическое состояние и дисциплина российских солдат.
В частности, в населенном пункте Геническ введен “сухой закон”, а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки из складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания.
Дополнение
По данным Минобороны Великобритании на основе разведданных, процесс побега российских оккупантов из Херсона, скорее всего, начался еще три недели назад, и вывод сил рф оттуда является признанием трудностей.