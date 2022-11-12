На оккупированных территориях Херсонщины рашисты ввели "сухой закон" и вывезли весь алкоголь

Детали

Сообщается, что на временно захваченных территориях Херсона ухудшается морально-психологическое состояние и дисциплина российских солдат.

В частности, в населенном пункте Геническ введен “сухой закон”, а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки из складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания.

Дополнение

По данным Минобороны Великобритании на основе разведданных, процесс побега российских оккупантов из Херсона, скорее всего, начался еще три недели назад, и вывод сил рф оттуда является признанием трудностей.