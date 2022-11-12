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На окупованих територіях Херсонщини рашисти ввели “сухий закон” та вивезли увесь алкоголь

На окупованих територіях Херсонщини рашисти ввели “сухий закон” та вивезли увесь алкоголь

Київ • УНН

 • 313510 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. На тимчасово захоплених територіях Херсонської області окупанти введи “сухий закон” та вивезли весь алкоголь з магазинів та ресторанів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що на тимчасово захоплених територіях Херсонщини погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів.

Зокрема, у населеному пункті Генічеськ введено “сухий закон”, а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування.

Доповнення

За даними Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, процес втечі російських окупантів з Херсона, швидше за все, розпочався ще три тижні тому, і виведення сил рф звідти є визнанням труднощів.

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