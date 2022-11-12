На окупованих територіях Херсонщини рашисти ввели “сухий закон” та вивезли увесь алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. На тимчасово захоплених територіях Херсонської області окупанти введи “сухий закон” та вивезли весь алкоголь з магазинів та ресторанів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
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Повідомляється, що на тимчасово захоплених територіях Херсонщини погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів.
Зокрема, у населеному пункті Генічеськ введено “сухий закон”, а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування.
Доповнення
За даними Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, процес втечі російських окупантів з Херсона, швидше за все, розпочався ще три тижні тому, і виведення сил рф звідти є визнанням труднощів.