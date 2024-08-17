На оккупированных территориях Украины вступление в военную организацию ДОСААФ станет обязательным уже с 14 лет - Центр сопротивления

россияне снизили возраст вступления в так называемые "досааф". Отныне прохождение обучения в "добровольное общество содействия армии, авиации и флота россии" станет обязательным уже с 14 лет. До этого возраст приема в российскую террористическую организацию составлял 18 лет. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

"Досааф" занимается подготовкой мирного населения к участию в войне. Таким образом кремль пытается подготовить гражданских к мобилизации. Ведь, учитывая поломанный сценарий вторжения россии в Украину, со дня на день путин объявит новую волну мобилизации, - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что в этом году оккупанты привлекли тысячи украинских детей на всех оккупированных территориях к участию в трансформированной военно-патриотической игре "зарница". Это еще один способ кремля привлекать детей к войне против своей Родины.

[Напоминаем

На оккупированной Донетчине планируют раздать более 100 тысяч школьных дневников с российской пропагандой. Дневники разработаны псевдоисториками при финансировании Кремля и содержат искаженные исторические факты.