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На оккупированных территориях россияне не могут найти коллаборационистов для работы в фейковых администрациях рф - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях россияне до сих пор не могут завершить формирование своих оккупационных администраций из-за нехватки желающих сотрудничать с Россией, поскольку большинство жителей выехали из региона или отказываются сотрудничать с врагом.
Торнадо обрушились на Средний Запад в США: двое пострадавших
Два человека пострадали и несколько зданий были повреждены в результате сильных штормов, вызвавших торнадо в некоторых частях штатов на Среднем Западе во вторник.
Расстрелял жителя Киевщины во время боев за столицу: решителя приговорили к 12 годам заключения
29-летний российский военный-контрактник, который во время боев за Киев расстрелял местного жителя, сядет на 12 лет за решетку.
ГУР атаковало завод в российском Татарстане, где производят Ту-22М и Ту-160М - источник
Украинские разведывательные беспилотники атаковали авиационный завод в российском Татарстане, где производятся и ремонтируются бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.
Экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву и его сообщнику продлили срок ареста до 10 июня
Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 июня 2024 года бывшему президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и его сообщнику, которых обвиняют в коллаборационизме, пособничестве россии и содействии террористической организации.
"Это противоречит нормам Евросоюза": в ЕС отреагировали на решение Грузии по скандальному закону об "иноагентах"
В Евросоюзе убеждены, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния", принятый грузинским парламентом в первом чтении, противоречит нормам и ценностям ЕС, что ставит под угрозу путь Тбилиси к членству в Европейском Союзе.
Это законная цель: Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое
Аэродром в оккупированном Джанкое, на который сегодня было совершено нападение, является законным военным объектом, на котором размещаются подразделения российской армейской авиации и который служит военным узлом.
Атака рф на Чернигов: среди 61 пострадавшего работники вуза и медучреждения, а также трое детей - ОВА
По состоянию на 14:30 продолжается поисково-спасательная операция после удара рф, в результате которого 14 человек погибли и 61 получили ранения, в том числе трое детей, на месте происшествия работают спасатели, полиция, медики, коммунальные службы и волонтеры.
"россия должна заплатить за военные преступления": в ЕС отреагировали на ракетный удар по Чернигову
В ЕС убеждены, что россия должна быть привлечена к ответственности за ужасную ракетную атаку на центр Чернигова, в результате которой погибли 14 невинных людей, была повреждена гражданская инфраструктура.
Спутники НАСА подтвердили пожар на аэродроме в Джанкое
Спутники НАСА зафиксировали пожар на военном аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму в ночь на 17 мая, вероятно, вызванный ударом баллистической ракеты.