На оккупированных территориях россияне не могут найти коллаборационистов для работы в фейковых администрациях рф - Центр нацсопротивления

На временно захваченных территориях россияне до сих пор не могут завершить формирование своих оккупационных администраций из-за нехватки желающих сотрудничать с рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Сейчас оккупанты ищут предателей для работы в администрациях и других фейковых структурах, чтобы уменьшить численность россиян в этих структурах, которые работают на ротационной основе.

Однако большинство местных покинуло регион, убегая от оккупации. Те, кто остались, преимущественно отказываются сотрудничать с врагом, кроме тех, кто уже и так пошел на сотрудничество - рассказали в Спротиве.

Также в Центре нацсопротивления призвали жителей оккупированных территорий не идти на сотрудничество с рф, поскольку, согласно законодательству Украины за это предусмотрена ответственность.

Враг на ВОТ Луганщины заселяет коллаборационистов в квартиры украинцев

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что на временно оккупированных территориях Украины захватчики активно используют преступные схемы, чтобы отобрать землю у ее законных владельцев, особенно нацелившись на участки в прибрежных районах Азовского моря.