На охрану здоровья Кременчуга государство выделило лишь треть средств от потребности

"На нужды отрасли только в этом году необходимо около 470 млн грн, государство на охрану здоровья Кременчуга выделяет лишь треть от этой потребности 149 млн 175 тыс. грн", - отметили в горсовете.

Напомним, по словам народного депутата, члена комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Олега Мусия, украинская медицина нуждается в иностранных инвестициях.

Как сообщал УНН, по словам советника Кабинета министров, руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, Украина должна инвестировать в молодых врачей.