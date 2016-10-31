На охрану здоровья Кременчуга государство выделило лишь треть средств от потребности
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На нужды медицинской отрасли г. Кременчуг в 2016 году выделено 149 млн 175 тыс. грн, что является третью от потребности. Об этом сообщает Кременчугский городской совет, передает УНН.
"На нужды отрасли только в этом году необходимо около 470 млн грн, государство на охрану здоровья Кременчуга выделяет лишь треть от этой потребности 149 млн 175 тыс. грн", - отметили в горсовете.
Напомним, по словам народного депутата, члена комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Олега Мусия, украинская медицина нуждается в иностранных инвестициях.
Как сообщал УНН, по словам советника Кабинета министров, руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, Украина должна инвестировать в молодых врачей.