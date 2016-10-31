На охорону здоров'я Кременчука держава виділила лише третину коштів від потреби
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На потреби медичної галузі м. Кременчук у 2016 році виділено 149 млн 175 тис. грн, що є третиною від потреби. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада, передає УНН.
"На потреби галузі лише цього року необхідно близько 470 млн грн, держава на охорону здоров’я Кременчука виділяє лише третину від цієї потреби 149 млн 175 тис. грн", - наголосили у міськраді.
Нагадаємо, за словами народного депутата, члена комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Олега Мусія, українська медицина потребує іноземних інвестицій.
Як повідомляв УНН, за словами радника Кабінету міністрів, керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, Україна має інвестувати у молодих лікарів.