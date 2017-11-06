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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 49033 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115893 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103088 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105877 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104907 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 93248 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104070 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102123 просмотра

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На офис государственного оператора лотерей напали "титушки"

На офис государственного оператора лотерей напали "титушки"

Киев  •  УНН

 • 11524 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. На офис государственного оператора лотерей "М.С.Л." в центре столицы напали "титушки", сообщает корреспондент УНН.

Незнакомцы представились членами ГО "Национальный корпус", который с их слов объединяет волонтеров, бойцов АТО и националистов, но при этом большинству из них на вид лет 20 отроду.

Одна из главных претензий сводится к тому, что "М.С.Л." работает с просроченными лицензиями, что по мнению "националистов", незаконно.

Подобные "нападки" в сторону операторов лотерей звучат довольно часто. Ведь, они действительно работают с просроченными лицензиями. Срок их действия истек в 2014 году. Но с тех пор министерство финансов Украины не смогло разработать новые лицензионные условия и выпустить новые лицензии.

В результате, все игроки на лотерейном рынке: "УНЛ", "М.С.Л." и "Патриот" работают с просроченными лицензиями и это им позволяет действующее законодательство, гласящее о том, что пока не будет новых лицензий все операторы могут продолжать работать с просроченными.

Этим фактом то ли умышленно, то ли по незнанию норм законодательства пользуются определенные лица.

Еще одним упреком в сторону "М.С.Л." звучит нахождение компании в санкционном списке СНБО и якобы принадлежность россиянам.

Ранее УНН сообщал, что в структуре собственников "М.С.Л." нет россиян, а примененные санкции, по мнению экспертов, могут быть элементом конкурентной борьбы, которая длится на лотерейном рынке уже несколько лет. СНБО ввел санкции против компаний "М.С.Л." и "Патриот" - это прямые конкуренты компании "УНЛ", которую связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.

Стоит подчеркнуть, что инициаторы санкций СНБО против "М.С.Л." не смогли предоставить суду аргументы применения подобных ограничений, а СБУ и вовсе отказалась от ранее предъявленных претензий к этой компании.

Несмотря на это, члены ГО "Национальный корпус" уже успели испортить внешний облик здания оператора "М.С.Л." своим "творчеством". На месте присутствует полиция, но действия "националистов" пока не комментирует.

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