На офис государственного оператора лотерей напали "титушки"

Незнакомцы представились членами ГО "Национальный корпус", который с их слов объединяет волонтеров, бойцов АТО и националистов, но при этом большинству из них на вид лет 20 отроду.

Одна из главных претензий сводится к тому, что "М.С.Л." работает с просроченными лицензиями, что по мнению "националистов", незаконно.

Подобные "нападки" в сторону операторов лотерей звучат довольно часто. Ведь, они действительно работают с просроченными лицензиями. Срок их действия истек в 2014 году. Но с тех пор министерство финансов Украины не смогло разработать новые лицензионные условия и выпустить новые лицензии.

В результате, все игроки на лотерейном рынке: "УНЛ", "М.С.Л." и "Патриот" работают с просроченными лицензиями и это им позволяет действующее законодательство, гласящее о том, что пока не будет новых лицензий все операторы могут продолжать работать с просроченными.

Этим фактом то ли умышленно, то ли по незнанию норм законодательства пользуются определенные лица.

Еще одним упреком в сторону "М.С.Л." звучит нахождение компании в санкционном списке СНБО и якобы принадлежность россиянам.

Ранее УНН сообщал, что в структуре собственников "М.С.Л." нет россиян, а примененные санкции, по мнению экспертов, могут быть элементом конкурентной борьбы, которая длится на лотерейном рынке уже несколько лет. СНБО ввел санкции против компаний "М.С.Л." и "Патриот" - это прямые конкуренты компании "УНЛ", которую связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.

Стоит подчеркнуть, что инициаторы санкций СНБО против "М.С.Л." не смогли предоставить суду аргументы применения подобных ограничений, а СБУ и вовсе отказалась от ранее предъявленных претензий к этой компании.

Несмотря на это, члены ГО "Национальный корпус" уже успели испортить внешний облик здания оператора "М.С.Л." своим "творчеством". На месте присутствует полиция, но действия "националистов" пока не комментирует.