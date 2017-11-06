На офіс державного оператора лотерей напали "тітушки"

Незнайомці представилися членами ГО "Національний корпус", який з їх слів об'єднує волонтерів, бійців АТО і націоналістів, але при цьому більшості з них на вигляд років 20 від роду.

Одна з головних претензій зводиться до того, що "М.С.Л." працює з простроченими ліцензіями, що на думку "націоналістів", незаконно.

Подібні "нападки" в сторону операторів лотерей звучать досить часто. Адже, вони дійсно працюють з простроченими ліцензіями. Термін їх дії закінчився в 2014 році. Але з тих пір міністерство фінансів України не змогло розробити нові ліцензійні умови і випустити нові ліцензії.

В результаті, всі гравці на лотерейному ринку: "УНЛ", "М.С.Л." і "Патріот" працюють з простроченими ліцензіями і це їм дозволяє чинне законодавство, з якого випливає те, що поки не буде нових ліцензій всі оператори можуть продовжувати працювати з простроченими.

Цим фактом чи то навмисне, чи то через незнання норм законодавства, користуються певні особи.

Ще одним докором в сторону "М.С.Л." звучить знаходження компанії в списку санкцій РНБО і нібито приналежність росіянам.

Раніше УНН повідомляв, що в структурі власників "М.С.Л." немає росіян, а застосовані санкції, на думку експертів, можуть бути елементом конкурентної боротьби, яка триває на лотерейному ринку вже кілька років. РНБО ввів санкції проти компаній "М.С.Л." і "Патріот" - це прямі конкуренти компанії "УНЛ", яку пов'язують з нардепом від БПП Олександром Третьяковим.

Варто підкреслити, що ініціатори санкцій РНБО проти "М.С.Л." не змогли надати суду аргументи застосування подібних обмежень, а СБУ і зовсім відмовилась від раніше пред'явлених претензій до цієї компанії.

Незважаючи на це, члени ГО "Національний корпус" вже встигли зіпсувати зовнішній вигляд будинку оператора "М.С.Л." своєю "творчістю". На місці присутній поліція, але дії "націоналістів" поки не коментує.