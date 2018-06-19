На одном из перекрестков Киева с 19 по 29 июня частично ограничат движение транспорта

“С 19 по 29 июня в связи с ремонтом покрытия ул. Рыльского на перекрестке с ул. Владимирской будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в КК „Киевавтодор“”. Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, при содействии Киевской городской и районных в городе Киеве государственных администраций, учитывая обращения жителей столицы, будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции.