На одному з перехресть Києва із 19 до 29 червня частково обмежать рух транспорту

“Із 19 до 29 червня у зв’язку із ремонтом покриття пров. Рильського на перехресті з вул. Володимирською буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомили у КК „Київавтодор“”. Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій, враховуючи звернення мешканців столиці, будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції.