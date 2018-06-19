На одному з перехресть Києва із 19 до 29 червня частково обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Із 19 до 29 червня у зв’язку із ремонтом покриття пров. Рильського на перехресті з вул. Володимирською буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на апарат виконавчого органу Київської міської ради.
“Із 19 до 29 червня у зв’язку із ремонтом покриття пров. Рильського на перехресті з вул. Володимирською буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомили у КК „Київавтодор“”. Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Нагадаємо, за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій, враховуючи звернення мешканців столиці, будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції.