На одного из участников акции под домом Порошенко полиция составила админпротокол
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На одного из участников акции в Козине полиция составила административный протокол за нарушение общественного порядка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение полиции Киевской области.
Детали
10 октября один из участников акции совершил действия, нарушающие общественный порядок. Полиция составила на мужчину административный протокол по ст. 173. КУоАП (Мелкое хулиганство).
Сейчас публичный порядок в Козине обеспечивают более 100 сотрудников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев. На месте находится руководство ГУНП в Киевской области и руководство Обуховского РУП.
По состоянию на 18:30 новых существенных нарушений правопорядка не зафиксировано.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 октября между участниками акции неоднократно возникала толкотня, которую полиция регулярно прекращала, не допуская дальнейшего развития конфликта.
Полиция Киевской области продолжает обеспечивать общественную безопасность в ходе проведения мирной акции на Обуховщине. Правоохранители призывают участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.
Ранее
9 октября в полночь в Козине рядом с домом пятого президента Украины Петра Порошенко началась акция протеста двух общественных организаций с противоположными точками зрения на политическую ситуацию в стране. Акция сопровождалась столкновениями и попытками прорваться к дому Порошенко.