На одного з учасників акції під будинком Порошенка поліція склала адмінпротокол

Деталі

10 жовтня один з учасників акції вчинив дії, що порушують громадський порядок. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство).

Наразі публічний порядок в Козині забезпечують понад 100 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців. На місці події перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП.

Станом на 18:30 нових суттєвих порушень правопорядку не зафіксовано.

Нагадаємо, що в ніч з 9 на 10 жовтня між учасниками акції неодноразово виникала штовханина, яку поліція регулярно припиняла, не допускаючи подальшого розвитку конфлікту.

Поліція Київщини продовжує забезпечувати громадську безпеку в ході проведення мирної акції на Обухівщині. Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Раніше

9 жовтня опівночі в Козині поряд з будинком п’ятого президента України Петра Порошенка розпочалася акція протесту двох громадських організацій з протилежними точками зору на політичну ситуацію в країні. Акція супроводжувалася сутичками та спробами прорватися до будинку Порошенка.