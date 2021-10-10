На одного з учасників акції під будинком Порошенка поліція склала адмінпротокол
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На одного з учасників акції у Козині поліція склала адміністративний протокол за порушення громадського порядку. Про УНН повідомляє з посиланням на повідомлення поліції Київської області.
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10 жовтня один з учасників акції вчинив дії, що порушують громадський порядок. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство).
Наразі публічний порядок в Козині забезпечують понад 100 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців. На місці події перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП.
Станом на 18:30 нових суттєвих порушень правопорядку не зафіксовано.
Нагадаємо, що в ніч з 9 на 10 жовтня між учасниками акції неодноразово виникала штовханина, яку поліція регулярно припиняла, не допускаючи подальшого розвитку конфлікту.
Поліція Київщини продовжує забезпечувати громадську безпеку в ході проведення мирної акції на Обухівщині. Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.
Раніше
9 жовтня опівночі в Козині поряд з будинком п’ятого президента України Петра Порошенка розпочалася акція протесту двох громадських організацій з протилежними точками зору на політичну ситуацію в країні. Акція супроводжувалася сутичками та спробами прорватися до будинку Порошенка.