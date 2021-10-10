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На одного з учасників акції під будинком Порошенка поліція склала адмінпротокол

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На одного з учасників акції у Козині поліція склала адміністративний протокол за порушення громадського порядку. Про УНН повідомляє з посиланням на повідомлення поліції Київської області.

Деталі

10 жовтня один з учасників акції вчинив дії, що порушують громадський порядок. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство).

Наразі публічний порядок в Козині забезпечують понад 100 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців. На місці події перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП.
Станом на 18:30 нових суттєвих порушень правопорядку не зафіксовано.

Нагадаємо, що в ніч з 9 на 10 жовтня між учасниками акції неодноразово виникала штовханина, яку поліція регулярно припиняла, не допускаючи подальшого розвитку конфлікту.

Поліція Київщини продовжує забезпечувати громадську безпеку в ході проведення мирної акції на Обухівщині. Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Раніше

9 жовтня опівночі в Козині поряд з будинком п’ятого президента України Петра Порошенка розпочалася акція протесту двох громадських організацій з протилежними точками зору на політичну ситуацію в країні. Акція супроводжувалася сутичками та спробами прорватися до будинку Порошенка.

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