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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 101072 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129936 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139934 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127673 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128876 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130807 просмотра

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На одного следователя ГБР приходится 31 производство

На одного следователя ГБР приходится 31 производство

Киев  •  УНН

 • 21286 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. На одного следователя Государственного бюро расследований в среднем приходится 31 уголовное производство. Такие данные следуют из официального ответа ГБР на запрос УНН.

"По состоянию на 16 июля 2019 в Государственном бюро расследований работает 319 следователей, из них 110 - в центральном аппарате и 209 - в территориальных управлениях", - говорится в ответе на запрос.

В то же время в письме, полученном на запрос УНН, указано, что следователи Государственного бюро расследований в период с января по июль 2019 осуществляют досудебное расследование по 10 000 уголовных производств, 1600 обвинительных актов направлены в суд.

Напомним, средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований составляет более 46 000 гривен.

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